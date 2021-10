¡Insólito! Perro se vuelve viral tras llorar cada vez que escucha 'Some One Like You' de Adele

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, Adele se volvió tendencia por haber estrenado su nueva canción 'Easy On Me', misma que, según la cantante británica afirma, está inspirada en su anterior divorcio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como los seguidores de Adele sabrán, muchas de sus canciones son de desamor, por lo que, posiblemente, no faltan en el repertorio musical de alguien que recién terminó una relación. Es probable que más de uno haya llorado con alguna de las composiciones de la cantante, sin embargo, hace poco tiempo, un perro impresionó a TikTok por esta misma acción.

Resulta que el usuario de la plataforma de videos cortos, @_el_michael publicó un video sobre su pitbull, llamado 'Jacob', quien aparentemente no le permite escuchar la canción 'Some One Like You', ya que inmediatamente comienza a llorar, justo como si entendiera de qué trata la pieza musical.

Créditos: TikTok

El video comienza con el joven dando la bienvenida al video -con un tono irónico- y comenta que no puede escuchar esa canción porque hace llorar a su perro:

Bienvenidos a canciones que no puedo escuchar en mi casa porque hacen llorar a mi perro.

En pocos segundos, 'Jacob' comienza a llorar desgarradoramente, por lo que varios usuarios comentaron sobre la posibilidad de que recién haya salido de una relación tormentosa.

Fuentes: Milenio