VIDEO: Niña es arrebatada de su mamá adoptiva para devolverla a sus padres biológicos

Bogotá, Colombia.- Un reciente video compartido en redes sociales ha causado conmoción en Colombia, pues muestra el triste momento en que una niña ruega entre lágrimas que no la separen de su mamá adoptiva para ser devuelta a sus padres biológicos.

Fue la Fundación Alba Lucía Sotomayor quien difundió un clip en el que se ve a la pequeña de 5 años de edad pidiéndole a su papá entre llanto que le permita quedarse con su madre adoptiva, a quien abraza con fuerza.

No me lleve papá, no me lleve”, implora la menor.