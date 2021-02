¿Aceptaste las nuevas políticas? Esto pasará con tu WhatsApp este 8 de febrero

Ciudad de México.- WhatsApp se metió en gran escándalo luego de anunciar las nuevas políticas que aplicaría en su aplicación, las cuales, al parecer, fueron leídas por pocos los usuarios; estos se encargaron de correr la voz y acusar una supuesta invasión a la privacidad.

Pese a que la aplicación de mensajería instantánea perdió a muchos usuarios con esta polémica, sigue haciendo lo posible por agradar y recuperar a los suyos, ya que no puede permitirse el regalar a tantas personas a su competencia directa.

Te puede interesar: El 2021 podría dejarte sin acceso a WhatsApp por esta sorprendente razón

Pese a que WhatsApp ya dejó claro que no existe tal filtración de información, hay usuarios que no saben qué hacer luego de aceptar cada uno de los términos y condiciones, aún y cuando el servicio manifestó que no habrá cambios en los dispositivos que aceptaron sus reglas.

No obstante, el problema llega cuando existe alguien que eligió 'No' puesto que debe abandonar la aplicación y elegir alguna otra red social que le ayude a comunicase pues el mismo 'Wha' pedirá desinstalarse al no estar de acuerdo con el nuevo uso del servicio de mensajería.

Lee también: ¡Ya puedes realizar videollamadas en WhatsApp Web! Este truco ayuda a vivir la experiencia

Pero ante la preocupación por abandonar el programa y las medidas que se pueden tomar este 8 de febrero, se debe estar tranquilo pues no pasará nada, puesto que el dispositivo aplicará los nuevos cambios hasta mayo del 2021.

Fuente: Depor-Play