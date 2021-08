¡Escándalo! Integrante del Barcelona renuncia por salida de la 'Pulga': "Messi era patrimonio"

Barcelona, España.- El astro argentino, Leonel Messi se despidió con lágrimas del que fuera su equipo por más de 20 años, el Barcelona. Ante esto, un reconocido integrante del club arremetió contra los altos mandos y renunció.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Quien abandonó al Barcelona tras la salida de la 'Pulga', fue Jaume Llopis, miembro de la Comisión Espai Barça. Con su renuncia, dejó una carta en contra de Joan Laporta, presidente del equipo catalán.

Llopis, quien era profesor de la escuela de negocios IESE de la Universidad de Navarra, dejó su cargo luego de que se informara que no se logró renovar a Messi, pues asegura que este es "patrimonio" del Barcelona.

En la brutal carta que envió, la cual fue filtrada por Medio tiempo, dice lo siguiente:

Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino. Me falta información, pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara. Los que sobran son muchos. Messi era patrimonio importante del FC Barcelona". asegura.