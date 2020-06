Golpe a Televisa: Magda admite en vivo que 'robó' ideas de TV Azteca para 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- La productora de Guerreros 2020 y programa Hoy Magda Rodríguez tuvo una transmisión en vivo en Instagram con la periodista Matilde Obregón donde hizo una fuerte confesión acerca de su nuevo reality de competencia.

Al ser cuestionada sobre cómo surgió la idea de Guerreros, conducido por Tania Rincón y Mauricio Barcelata, Magda confesó que se inspiró en algunos programas de la competencia TV Azteca, donde ella estaba al frente de Enamorándonos. Primero, reveló cómo inició el proyecto.

Además, confesó que al principio no le gustó la idea y no la convencía ese concepto de programa como productora, aunque sí disfrutaba verlos como televidente. Tras ser criticados por ser una "copia", Rodríguez hizo referencia a Exatlón, exitoso reality del Ajusco al referirse a su pasión por el show, reconociendo sin penas que esto fue inspiración para el programa.

Me llamaron y me dijeron que lo hiciera yo y cuando lo ví, en lo personal el tipo de programas que me encantan a nivel ser humano y como televidente como Exatlón, Survivor y ese tipo de cosas, como productora no me apasionan tanto porque son trayectos muy grandes, competencias largas y todo ese tipo de cuestiones, entonces cuando me dijeron vas a hacer 'Esto es Guerra' dije: '¿Yo por qué si estos programas no me gustan?'".