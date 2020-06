Esposo de Bárbara de Regil la humilla y corre de su casa tras descubrir infidelidad: "Vete naquita"

Ciudad de México.- Bárbara de Regil este 2020 no ha logrado salir completamente de una polémica cuando ya se encuentra en otra nueva, en está ocasión se ha revivido cuando supuestamente su esposo, Fernando Schoenwald, la humilló y la corrió de su casa al descubrir una infidelidad por parte de ella.

En 2016 circularon unos audios en los que Fernando muy furioso empieza a correr y humillar a de Regil por que según fuentes le descubrió varios mensajes comprometedores con otros hombres.

Aunque esto ocurrió hace 4 años, los 'haters' han revivido la polémica por los comentarios racistas de la interprete de Rosario Tijeras al usar un filtro en el que se ve "prieta", lo que sería la segunda vez en lo que va del año en que sacan a relucir el bochornoso momento.

En los audios él la corre y ella le dice que se irá en la semana pues en ese mismo momento no puede, pero él le afirma que entonces la va a sacar por que la odia y no quiere saber más de ella y que no le importa que este "encueradita", lo que al parecer terminó en empujones.

Lo único que merezco es una vieja de este tamaño a mi lado. En este instante te dejé de amar y dejé de sentir cualquier cosa por ti. Desde ayer. Voy a ver tus fotitos con tus amantes", dice Fernando. Ya dame mi celular", responde Bárbara. "No me empujes, naquita", replica Fernando.

Fue en marzo de este mismo año, que fue cuando la polémica surgió por primera vez, la actriz fue entrevistada en Ventaneando y ella aseguró que no entendía como los audios estaban en el poder público y que tampoco sabía de su existencia pues nadie estaba grabando, concluyendo con firmeza que ninguno de los dos ha sido infiel.

No sabía qué hacer, es un malentendido, Fer no me corrió de la casa. Nos hemos peleado como cualquier pareja, pero nada una infidelidad, nunca le he sido infiel en la vida, él a mi tampoco", aseguró Bárbara.

Cabe mencionar que hace poco también se revivió el momento en el que ella aplicó un Alfredo Adame y se fue en medio de una entrevista en Saga con Adela Micha sin decir ni una palabra, aunque su staff afirma que solo fue para ir al baño.

Fuente: Radio Fórmula