"Es un poquito irresponsable": Conductor de 'VLA' lanza fuerte recadito a Paty Navidad

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 29 de junio el especialista en espectáculos, Ricardo Casares, de nueva cuenta volvió a opinar de los polémicos mensajes que escribe Paty Navidad a través de su cuenta de Twitter y le envió un fuerte mensaje a la actriz.

Durante su sección Con todo respeto en el programa Venga la Alegría, el conductor explicó que no tiene nada en contra de la artista sinaloense, sin embargo, no está de acuerdo con algunas de sus declaraciones.

Una mujer con una carrera digna, una dama, con todo respeto para ella quiero decir que sus teorías de conspiración pueden ser un poquito irresponsables", explicó.

Como se sabe, hace algunas horas Paty publicó una serie de tuits en los que pone en duda la existencia del coronavirus y confiesa que ella no cubrebocas y afirma que nadie la obligará a ponerse un bozal, en referencia a que la quieren silenciar.

Ricardo explicó que las teorías de Paty no tienen fundamentos pues sus fuentes son medios no confiables, por ello le hizo un llamado para ser más cuidadosa con lo que publica y no generar desinformación.

Ella habla de complots satánicos, de antenas que provocan temblores... Paty puede pensar lo que ella quiere y claro que lo puede expresar, pero creo que tendría que tener un poco más de cuidado", puntualizó.

Humildemente pienso que puede poner en riesgo a gente que cree en ella", añadió.

Fuente: Venga la Alegría