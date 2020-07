Tras salida de Televisa, Loret de Mola llegaría a famoso matutino ¿de TV Azteca?

Ciudad de México.- En redes sociales circula el nombre del periodista Carlos Loret de Mola para ser el nuevo integrante del un famoso programa matutino.

Medios reportaban que el comunicador, quien en agosto de 2019 se fue de Televisa tras 18 años en la empresa, se integraría a TV Azteca para reemplazar a Jorge Zarza en el noticiero Hechos AM tras su supuesto despido.

Esto fue desmentido por la periodista Ana María Alvarado, quien reveló el verdadero rumbo que podría tomar el periodista luego de su salida de la empresa de San Ángel.

Decían que sale Jorge Zarza para que entre Loret de Mola. Me dijeron rápidamente que no, que no es opción y que Loret está por entrar a Telemundo para dar las noticias porque Un Nuevo Día ha cambiado un poco su giro. Aunque es un programa matutino de entretenimiento le están mezclando más noticias y quién las dará sería Loret".