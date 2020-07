¿Es gay? Revelan motivo de la ruptura de José Ron y Jessica Díaz: "Él la engañó"

Ciudad de México.- Recientemente una amiga de Jessica Díaz ha dado una entrevista en TV Notas, donde reveló el impactante y supuesto verdadero motivo de la ruptura entre ella y José Ron, afirmando que la actriz fue totalmente engañada y descubrió algo que no podía soportar, ¿será que es gay?

La fuente señaló al medio que Jessica no quería comenzar una relación con Ron pues dudaba de que fuera totalmente honesto con ella y pensaba que en algún momento el motivo por el que dudaba de darle el sí no podría ocultarse más y los separaría.

Desde un inicio, Jessi no estaba segura de andar con él, no quería quedar como una novia más de su lista. Porque José siempre ha sido muy celoso, inestable y poco atento, cambia de novia como de calzones", dijo la fuente.

Relató que Díaz al final acepto ser su novia pues él le prometió que era diferente al resto de sus novias y no tenía de que preocuparse, que las cosas iban en serio, pero el problema al final salió a luz y rompió su relación, la "mamitis".

Porque él le prometió que jamás la iba a dañar, que ella era una niña diferente a las otras y la ilusionó; pero a él lo único que le interesa es su familia y sus perros, cuando se aburre de ellas las cambia, para él la única mujer perfecta es su mamá", señaló la amiga.

Relató que la actriz y la madre de José se llevaron muy bien, pero que no podía soportar que él siempre la dejara a un lado por la señora, pues nunca podían tener un momento a solas ya que la quería llevar a sus citas y solo la atendía a ella.

Jessi se lleva bien con la mamá de él, doña Martha, pero no aguantó que la hiciera a un lado para todo, incluso a la hora de comer él tiene que sentarse al lado de su mamá, la atiende como reina, todos comen lo que a la señora se le antoja, le abre la puerta del auto e incluso le ha dicho a la novia que se vaya atrás y la mamá enfrente", afirmó.

Pero lo que terminó de separarlos fue que cuando comenzó el aislamiento el se fue a casa de su mamá y nunca pensó en ella, si no le marcaba él no lo hacía, el día de su cumpleaños asegura que no hizo nada por ir a verla y que cuando ella viajó a Valle de Bravo por la preocupación de que estaba enfermo él solo la hacía a un lado por su madre.

Ahora en la cuarentena, él corrió a encerrarse a su casa de Valle de Bravo con su mamá y sus hermanos, y a Jessi la dejó a la deriva en la CDMX, no le dijo nada, no le importó; de hecho, el 27 de marzo fue el cumple de Jessi y ni siquiera hizo un esfuerzo para estar con ella", confesó.

Finalmente, después de esos días de convivencia las cosas iban de mal en peor y Ron supuestamente la ignoraba cada vez más y le dijo que no sabía si la quería como novia y amiga, lo que la hizo enfurecer llevándola a borrar las fotos juntos y cuando se reunieron en Ciudad de México hablaron al respecto.

Al final los artistas llegaron a la conclusión que el noviazgo no era para ellos, así que mejor se quedaron como muy buenos amigos, decidiendo no revelar los verdaderos motivos de su ruptura.

Le confesó que no sabía si la quería como pareja o como amiga; ella se molestó y dejaron de hablarse unos días, justo cuando ella borró las fotos que tenía con él en sus redes. Hablaron, ambos coincidieron en que lo mejor era terminar y quedar como amigos. Y es lo mejor, que José sea feliz con su mamá y que ella encuentre un buen hombre”, concluyó

Fuente: TV Notas