Sorpresa en Televisa: Este detalle revelaría amorío de ex de Frida Sofía con hermano de José Ron

Ciudad de México.- Tal parece que dentro de Guerreros 2020 si ha nacido un romance, pero no el que tanto se ha robado la atención de todos, Ferka y Christian Estrada, pues una foto revelaría que el ex de Frida Sofía tendría amorío con Julio Ron, hermano de José Ron.

Cómo se sabe, desde el inicio del reality show de Televisa se dice que María Fernanda Quiroz, exactriz de TV Azteca conocida como Ferka, se ha dicho que ha comenzado una relación amorosa con Estrada, con quién comparte equipo pues ambos son Leones, incluso Luis 'El Potro' Caballero estuvo involucrado.

Pero en esta ocasión se ha rumoreado que tal vez no sería la 'Mamá Leona' de quién el joven modelo se ha enamorado en el reality show deportivo, pues por un pequeño detalle en el Instagram de este ha desatado los rumores de algo más que una amistad con Julio.

Tanto Ron como Estrada han compartido una foto muy abrazados y con el tema Piénsalo de la Banda MS, el cual es la canción que siempre ponen cuando el ex de la hija de Alejandra Guzmán gana en un circuito, razón que despertó la sospecha pues tiene una letra bastante romántica, especialmente por el pedazo que suena.

Me gusta te gusto para que nos hacemos, te llevo la banda y nos amanecemos, seré detallista, me encantas, la neta te lleno de rosas mis dos camionetas, no es por presumir pero soy buena opción, bonita pareja haríamos tu y yo", dice el tema.