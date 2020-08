¿'El Potrillo' será abuelo? Camila Fernández da declaraciones que avivan rumores de un embarazo

Ciudad de México.- La famosa Camila Fernández, cantante e hija de Alejandro Fernández, se encuentra en medio del ojo público, pues su inesperada boda con Francisco Barba ha desatado rumores de un embarazo, mismo que se avivaron con fuerza tras las declaraciones días antes del evento a TV Notas, por lo que al parecer 'El Potrillo' sí podría ser abuelo pronto.

La joven Fernández confesó poco antes de su enlace matrimonio que estaba "muy enamorada", como nunca antes y que era su relación "más sana" y "larga", pero en ese momento solo habló de sus sentimientos, que él era una inspiración, pero nunca toco tema de boda pese a que ya estaba a tan solo algunos días de celebrarse la suya.

Totalmente, me pone de buenas, estoy muy enamorada, es el mejor hombre del mundo, me gané la lotería con ese niño, es superlindo. Tenemos un amor muy bonito, es la relación más sana y larga que he tenido en toda mi vida, incluso le he escrito algunas canciones", expresó con una gran sonrisa Camila.