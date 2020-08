¿Fuera de Telemundo? Cancelarían 'Suelta la Sopa' por 'fracaso' y tras 'mala relación' de conductores

Ciudad de México.- Después del polémico despido de la conductora Carolina Sandoval y en medio de las decisiones que está tomando la cadena Telemundo con respecto a recortes en sus producciones, han surgido versiones de que el programa Suelta la Sopa podría estar en riesgo de llegar a su fin.

Durante su transmisión en YouTube ¡Suéltalo aquí! para Multimedia 7, la periodista Angélica Palacios reveló que fuentes aseguran que el programa de espectáculos atraviesa por un mal momento y que incluso ejecutivos no descartan la posibilidad de sacarlo del aire.

El programa Suelta la Sopa no la está pasando nada bien, me estoy enterando que van a cambiar absolutamente todo desde origen, modificar incluso contenidos, están viendo de qué manera se van organizando porque no están dando los resultados que les conviene", describió Palacios.

La periodista consideró que el decaimiento del programa podría deberse a la salida de varios integrantes que significaban una presencia fuerte en Suelta la Sopa. Aseguró no referirse únicamente a 'La Venenosa' e hizo un recuento de las figuras que entraron y salieron del programa hasta la llegada de Vanessa Claudio, exconductora de TV Azteca.

Cuando un programa comienza a mermar, a caerse, es porque muchas de las piezas que funcionaban en el programa se van", dijo.

Palacios recordó que Andrea Escalona y Verónica Bastos fueron otras de las figuras de la televisión que formaron parte del espacio televisivo, tras lo cual se integró Vanessa. Después de mencionar eso, la periodista expuso que sus informantes también afirman que supuestamente no ha existido la mejor relación entre los integrantes del programa, lo cual coincide con los controversiales comentarios que hizo 'La Venenosa' sobre el ambiente "tóxico" que ella dijo percibir.

Me estoy enterando que la relación interna en el programa no estaba del todo sana, no estaba del todo bien. Hacer un programa de espectáculos no es cosa sencilla, pero todavía tiene mucho qué ver que te lleves bien con tus compañeros de trabajo, con los que estás compartiendo cuadro, si no te llevas bien se nota al aire", expuso Palacios.

'La Venenosa' no se llevaba con Vanessa Claudio, esa es una realidad", agregó de forma contundente.

Angélica Palacios, quien ha sido productora en programas de TV Azteca y otras televisoras en el pasado, compartió que una "buena fuente" le dijo que los productores de Suelta la sopa "están en llamas" y "saturados de preocupación" por la situación del programa, pues incluso tendrían una fecha límite para sacar adelante el programa antes de que se tome una decisión definitiva.

Lo que les quiero decir es que tienen un ultimátum, la gente, la producción de Suelta la Sopa está viendo qué va a hacer para que el programa vuelva a florecer, porque no la está pasando nada bien", aseguró.

Lo están contemplando los ejecutivos, o sea, está fuertísimo porque estamos hablando de un tema de desempleo en la televisora, y no porque la televisora no tenga presupuesto, tiene presupuesto para contratar a nuevos comunicadores, y hoy los productores de Suelta la Sopa dicen 'qué vamos a hacer, el programa no está funcionando y no estamos atrayendo al público'", agregó.

Fuente: Multimedia 7/Angélica Palacios