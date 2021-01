Vicente Fernández Jr. llega a 'Hoy' y dice si la Dinastía Fernández ya se vacunó contra el Covid-19

Ciudad de México.- Andrea Escalona para el programa Hoy le realizó una breve entrevista ha Vicente Fernández Jr., quién habló respecto a si él y el resto de la Dinastía Fernández ya han sido vacunados contra el Covid-19, además de prometer que cumplirá un sueño que Magda Rodríguez no pudo cumplir antes de fallecer repentinamente en noviembre del 2020.

Fernández Jr., ha dejado en claro que no recibieron la vacuna del coronavirus pues aún no es su turno y lo saben, señalando que de haber sido así no habrían sido solamente su padre, Vicente Fernández, y sus hermanos, Alejandro Fernández y Gerardo Fernández, pues incluirían a su madre, Doña Cuquita.

Fue un poquito de risa, puesto que decían que mi padre, mis hermanos Alejandro y Gerardo. En todo caso no hubieran dejado de lado a mi madre. Les dieron informes y sí la recibirán, pero ya que les toque", expresó Vicente Jr.

En cuanto al sueño de Rodríguez, la conductora del matutino de Televisa le confesó que su madre tenía el sueño de ir a la Haciendo Los Tres Potrillos y conseguir una entrevista con toda la familia, por lo que este aseguró que en cuanto pase la pandemia y se puedan reunir así va a ser, señalando que estaba "comprometido" para cumplirlo.

