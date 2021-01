'La Bebeshita' confiesa en 'VLA' que Rix trató de propasarse con ella: "Es un patán y manipulador"

Ciudad de México.- Cada vez se suman más mujeres que acusan a Rix de abuso y en esta ocasión la influencer Daniela Alexis, también conocida como 'La Bebeshita', confesó que el youtuber también trató de propasarse con ella.

La exintegrante del famoso reality Enamorándonos brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría y aquí contó la desagradable experiencia que tuvo con el influencer, que hace fue acusado por Nath Campos de haber abusado de ella.

'La Bebeshita' aseguró que Rix se portaba como un patán con ella, por lo que decidió bloquearlo de redes sociales y no volver a tener una amistad con él.

La también cantante comentó que hace alrededor de 7 años solía asistir a fiestas de youtubers y fue cómo conoció a Rix, quien de inmediato comenzó a hostigarla y ha pedirle fotos íntimas, a lo cual ella siempre se negó.

Me invitó a su casa y me enteré por otros que hablaba mal de mí 'es que me ruega, es que asco ella' y hablaba de otras mujeres mal, súper fatal", comentó Daniela Alexis.