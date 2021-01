Kate Middleton relata la "agotadora" experiencia de volverse el "todo" de sus hijos

Reino Unido.- Recientemente Kate Middleton compartió en su cuenta oficial de Instagram una videollamada que tuvo con un grupo de padres de familia y una profesora, en donde compartieron sus experiencias en esta cuarentena por el Covid-19, señalando que para ella ha sido "agotadora" debido a que se volvió el "todo" de sus tres hijos con el Príncipe William, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis.

En Reino Unido nuevamente las medidas para prevenir contagios de coronavirus se han vuelto totalmente estrictas, por lo que padres de familia siguen con el reto de cumplir con sus deberes laborales, verificar que sus hijos estén tomando sus clases en línea y entregar sus tareas, algo que la duquesa de Cambridge comparte con ellos.

Cabe mencionar que los duques de Cambridge se encuentran confinados con sus tres pequeños en Anmer Hall cumpliendo con sus deberes reales en línea y cuidando de sus hijos de manera personal, algo por lo que la Reina Isabel II les ha ofrecido Sandringham, que está a tres kilómetros de Anmer, para que usen sus oficinas para cumplir con sus tareas sin chocar con las de sus hijos.

Es por ello que la maestra de Roe Green Junior School in Brent, Melissa Loosemore, les cuestionó a Kate y al resto de los padres que definiera en una palabra como era pasar la cuarentena cuidando solos a sus hijos, lo que ella seleccionó como "agotadora", mientras que otros usaron el "exigente" y "solitaria", pues ha tenido que ser el "todo" de sus pequeños ya que ahora deben de "ejercer roles diferentes de los que habitualmente tenemos ayuda", como en su caso, el volver peluquera de sus hijos.

Me he convertido en peluquera para horror de mis niños, que han visto a su madre cortarles el pelo. Nos hemos tenido que convertir en profesores y, personalmente, he sentido que tiraban de mí en muchas direcciones diferentes. Intentas hacer todo lo mejor posible pero al final del día estas agotado", expresó Kate.