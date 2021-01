Javier 'Chicharito' Hernández se va de vacaciones con una guapa modelo paraguaya

Ciudad de México.- Javier 'Chicharito' Hernández, famoso futbolista mexicano de LA Galaxy, aparentemente ha decidido tomarse unas vacaciones antes de que comience la nueva temporada de la MLS de Estados Unidos y olvidarse de los rumores que hay sobre su supuesta separación entre él y su pareja, Sarah Kohan, junto a la guapa modelo y actriz paraguaya, Lourdes Motta.

Desde el pasado mes de octubre del 2020, Kohan y Hernández han estado en el ojo público debido a rumores de que la modelo australiana le fue infiel al futbolista y poco después del nacimiento de su segunda hija, Nala, aseguraron que eso los había separado y que actualmente ella le ha pedido el divorcio y se fue a su país natal para poner distancia entre él y ella.

Ahora parece que ha sido el denominado 'Chicharito' quien ha tomado la decisión de darse un tiempo de las suposiciones respecto a su relación sentimental con la madre de sus dos hijos, Noah y Nala, pues hace poco presumió que estaba yéndose de vacaciones junto a la paraguaya, al igual que con su coach de vida, Diego Dreyfus, con quien aseguran que Kohan le fue infiel al futbolista, incluso señalando que es el coach el padre de su primogénito.

Hernández apareció mediante la cuenta de Instagram de Diego, quien ha compartido un breve video en el que se le ve dentro de la cabina de un avión privado junto al famoso futbolista, Motta y varios amigos más de este, mencionando que estaban listos para pasar unos días y poder relajarse antes de continuar con su arduo entrenamiento para poder empezar con una buena forma física la siguiente temporada de la MLS de Estados Unidos, para la cual aún faltan algunos meses más.

Cabe mencionar que Lourdes es una modelo, 'influencer' y actriz de 27 años que comenzó su carrera artística en su natal Paraguay, donde concursó en Miss Turismo en el 2012. En el 2015 llegó a México y comenzó su papel de conductora en Telehit, pero no alcanzó una gran fama hasta después de aparecer en uno de los videos de Maluma.

Actualmente la guapa modelo está soltera, después de que esta terminara su relación con el empresario mexicano, Héctor García, con quien tenía alrededor de tres meses comprometida, sin embargo, el futbolista y Lourdes no iban solos al viaje, pues había alrededor de seis personas más con ellos. No obstante, varios fans no han parado de especular respecto a que Hernández podría estar comenzado una nueva relación amorosa.

