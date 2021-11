"Es irreal": Alessandra Rosaldo dejaría a Eugenio Derbez; cumple uno de sus sueños más grandes

Ciudad de México.- Sí bien, durante los últimos años, cada vez que Alessandra Rosaldo era vinculada a su relación con Eugenio Derbez o a los hijos del comediante, la cantante tiene sus propios proyectos.

Durante las últimas semanas se le ha visto en redes sociales muy enfocada en los 90's Pop Tour con los videos de sus ensayos, entre otras cosas; sin embargo, el pasado viernes, 19 de noviembre, la madre de Aitana se separó un poco de los Derbez para cumplir un sueño que ha tenido desde adolescente.

Resulta que los 90's Pop Tour hicieron que la cantante de Sentidos Opuestos conociera a la vocalista de Mecano, Ana Torroja, de quien ella es muy fan, hecho que dejó ver en su cuenta de Instagram

Alexandra informó que se siente sumamente afortunada y bendecida de haber podido tener el honor de compartir el escenario con este icono de los 80 y 90.

No hay palabras que puedan expresar mi admiración por ti y lo afortunada y bendecida que me siento de tener el honor de compartir el escenario contigo. Gracias 90 Pop Tour por éste y todos los sueños que me estás regalando.