"Tienes ca... en la mente": Elenco de 'VLA' humilla a Laura G en vivo y la 'corren' de TV Azteca

Ciudad de México.- De nueva cuenta la polémica conductora Laura G fue víctima de las peores críticas y burlas tanto por parte de los televidentes de TV Azteca así como por varios de sus compañeros del matutino Venga la Alegría.

Durante la mañana de ayer miércoles 3 de noviembre la famosa ejecutiva de Recursos Humanos 'Margarita McKenzie' regresó al programa con sus ocurrencias y en esta ocasión arremetió duramente contra la originaria de Monterrey, Nuevo León.

Resulta que la directiva del Ajusco realizó un ejercicio terapéutico con los conductores y cuando fue el turno de 'La G', esta la hizo pedazos:

¿Esto es un escarabajo para ti? bueno, esto tiene qué ver con tus relaciones laborales, el escarabajo no sé si tú sabías pero puede recorrer con su propio excremento, que es el triple de su tamaño, grandes distancias y yo lo que te digo es que dejes de cargar con tu excremento, tienes demasiado excremento mental", explicó 'Margarita'.

Algunos de los conductores como Kristal Silva y Roger González soltaron las carcajadas con estas palabras, mientras que Pato Borghetti le pidió a la exconductora de Televisa que dejara ir todo: "Let it go", mencionó el argentino.

No obstante, la ejecutiva continuó humillando a la regiomontana: "Fluye más, deja ir toda esa caca mental, deja de controlar todo, no eres productora, solo eres una líder de opinión, ahí va la escarabajo".

Aunado a esta situación, Laura se volvió blanco de las peores críticas de los televidentes luego de que en la cuenta de Instagram de Venga la Alegr��a se compartió una instantánea en donde posa ella solamente.

Junto a la foto donde 'La G' posa de lo más sonriente escribieron "nuestra querida conductora" y esto desató las burlas de decenas de internautas.

Además de destrozarla, d nueva cuenta varios seguidores del matutino de TV Azteca exigieron a la producción que la corrieran del elenco.

Por favor ya cambien a Laura G por alguien con más carisma".

Caes mal Laura G ¿cuándo te vas de vacaciones pero para siempre?".

@diolluberes escuchen al público. Ya sáquenla".

Nefasta, nunca he entendido porqué la tienen en la sección de Exatlón".

Señora @lauragii ¿cuándo te mandan de vacaciones permanentes del programa? Bajas el rating cada ves que sales".

¿Querida? Ya lárgate de VLA, ni sabes nada de Exatlón, cada día caes más de la mier...".

