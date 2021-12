Vicente Fernández, una vida de polémicas: La vez que lo señalaron por abusar de una menor

Ciudad de México.- La vida de Vicente Fernández estuvo llena de grandiosos momentos, pero también de alarmantes polémicas. Una de las más sonadas antes de su fallecimiento fue cuando la cantante Lupita Castro lo acusó de abusar de ella, siendo esta menor de edad.

Luego de que a inicios de año se filtrara un video en el que se observa cómo 'El Charro de Huentitán' toca el seno de unas fans mientras se toman fotos, comenzaron a circular diversos testimonios sobre acoso sexual por parte del emblemático cantante de regional mexicana.

El pasado 10 de febrero del 2021, Lupita Castro, quien es una cantante y actriz mexicana con más de 20 años de trayectoria, compartió en sus redes sociales un video en el que narra el abuso que vivió por parte de 'Chente'.

Lupita Castro acusó a Vicente Fernández de abusar de ella cuando tenía 17 años.

De acuerdo con el material audiovisual, el ataque ocurrió cuando ella tenía 17 años y trabajaba con Vicente Fernández en un programa de televisión llamado Siempre en Domingo. Luego de invitarla a cenar, abusó de ella.

Me invitó a cenar. Me dijo quieres una bebida y después yo comencé a sentirme mareada... Después me dijo vamos al sillón y ahí empezó... Yo no quería, yo no estaba en condiciones, ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor...Yo le dije no, no y no", reveló Lupita Castro.