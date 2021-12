VIDEO: Andrea Legarreta recuerda la serenata 'privada' que le dio Vicente Fernández

Ciudad de México.- Después del lamentable deceso del querido cantante del regional mexicano, Vicente Fernández, la reconocida conductora del programa Hoy y actriz, Andrea Legarreta recordó la vez que el 'Charro de Huentitán' le dio una serenata 'privada' hace varios años.

La mañana de este domingo 12 de diciembre, la familia de Alejandro Fernández se vistió de luto por la lamentable muerte de su patriarca, después de varios meses internado tras sufrir una caída y que le detectaran la enfermedad de Guillain-Barré, quienes no se han pronunciado públicamente de este, pero se espera que pronto den declaraciones al respecto.

Ante esto, varias de las celebridades de Televisa, al igual que de TV Azteca y de Imagen TV, compartieron mensajes de condolencias o recordaron momentos memorables al lado del famoso cantante de 81 años, el cual marcó toda una generación.

Una de ella fue la esposa de Erik Rubín, quien en su cuenta de Instagram compartió un video en el que se puede ver al padre de Vicente Fernández Jr. cantar el tema Entre El Amor y Yo, en un concierto hace más de 20 años atrás.

Pero, en medio de ese tema, que le dedicó a todas las mujeres, el intérprete de Estos Celos llamó al escenario a Andrea, en donde la abrazó y le cantó al oído el romántico tema.

Amado y admirado Don Vicente Fernández, guardo en la memoria del corazón y para SIEMPRE este dulce momento… ¡Afortunada me siento de haberlo conocido! GRAN talento, caballeroso, cálido, gran anfitrión… De todos los momentos que compartimos, sin duda me quedo con este. #EntreElAmorYYo #SerenataAlOído... GRACIAS ¡SIEMPRE estará con nosotros! ¡Un GIGANTE como usted no se va JAMÁS! ¡Buen viaje señor hermoso! Abrazo con todo mi amor a su amada familia! Dios con ustedes", escribió Legarreta.