Integrante de 'Hoy' rompe en llanto en Televisa por este devastador motivo: "Me he separado"

Ciudad de México.- Yurem Rojas, un famoso y querido integrante del programa Hoy, recientemente rompió en llanto en pleno programa de Televisa y confesando que el devastador motivo es que por circunstancias se "separó" de la mujer que ama.

Yurem actualmente participa en Las Estrellas Bailan en Hoy, pero en el canal Cinco se transmite los capítulos pregrabados de Inseparables, donde se encuentra con su pareja, Jhosenic Albany, superando varias pruebas emocionales, físicas y de inteligencia.

Una de dichas pruebas era de responder tres respuestas igual que su pareja, pero lo complicado es que debían elegir entre la madre y la novia, lo que quebró emocionalmente a Yurem, pues señaló que ama a Rita Rojas, su progenitora, y a Jhos, destacando que no quería quedar mal.

Ante esto, rompió en llanto y confesó que no estaba en el mejor momento con Rita, señalando que siempre ha querido ser un buen hijo, pero que diversas cosas se lo han dificultado últimamente, por lo que Albany lo consuela y llora a su lado.

Yo quiero mucho a mi mamá, pero es algo complicado... siempre he tratado de ser un buen hijo, pero últimamente han pasado mil circunstancias que me han separado mucho de ella y me duele mucho porque yo la amo mucho", expresó Yurem.