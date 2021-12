Nerea Godínez envía desgarrador mensaje a la mamá de Octavio Ocaña; la ayudó a hacer lo impensable

Ciudad de México.- El pasado martes, 13 de diciembre, Nerea Godínez envió un desgarrador a la mamá de su fallecido prometido, Octavio Ocaña y la acompañó a hacer lo impensable.

El día del cumpleaños de su suegra, Nerea Godínez acompañó a la madre de su novio a hacerse un tatuaje en honor al interprete de 'Benito Rivers'.

Tal parece que Godínez se ha mantenido muy allegada a la familia Ocaña, ya que previo a ello, la joven le envió un tierno, pero desgarrador mensaje de felicitaciones por su cumpleaños a quien alguna vez fue su suegra.

No tengo palabras suficientes para describir lo que siento en estos momentos y sé perfecto que usted menos, solo puedo decirle que agradezco cruzarnos en esta vida para poder darnos tanto amor y cariño, sé que de todas las fechas especiales está es la peor para usted, pero como se lo he dicho, yo no la suelto ni un segundo y le voy a festejar y apapachar como nuestro niño lo hubiera hecho, la amo con todo mi ser." Declaró Godínez.