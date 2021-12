'Chuponcito' es acusado de acoso sexual; jueza lo libera y no lo vincula a proceso

Ciudad de México.- José Alberto Flores, mejor conocido cómo 'Chuponcito', hace poco fue acusado de acoso sexual por una exempleada del cómico, pero una jueza decidió liberarlo y no quiso vincularlo a proceso, algo que la víctima dice que va apelar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos Drama en Televisa: Ex de Chuponcito lo denuncia por acoso sexual; le habría pedido videos íntimos

Espectáculos "Me siento abusada": Supuestas víctimas de 'Chuponcito' llegan a Televisa y dan fuertes detalles

Hace varios meses la exempleada del famoso comediante, Carla Oaxaca, dijo que mientras que trabajo para el payasito, este le hacía comentarios inapropiados y la acosaba constantemente, por lo que decidió interponer una demanda en su contra.

Tras poco más de cinco meses en dicho proceso, la jueza que llevó el caso, el pasado miércoles 15 de diciembre dio el fallo a favor de Chuponcito y desestimó las acusaciones, por lo que Carla señaló que va a apelar la decisión.

Según la víctima, los autoridades nunca le dieron la oportunidad de hablar y por ellos sus abogados no pudieron presentar las pruebas para exponer que fue agredida con dicho delito sexual.

La juez nunca me dio la palabra, calló a mis abogados. Si la juez no te da la palabra, no puedes hablar", expresó.