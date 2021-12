¿Raphy Pina a la cárcel? La pareja de Natti Natasha se despide de su familia tras ir a juicio

Ciudad de México.- El famoso productor musical, Raphy Pina, recientemente tuvo que ir a juicio por posesión de armas, por lo que podría ir muchos años a prisión y esto hizo que la pareja de Natti Natasha se despidiera de su familia en un post de Instagram.

Cómo se sabe, el manager de Daddy Yankee hace poco tuvo un cateo policial en una de sus propiedades, donde encontraron varias armas de fuego, por lo que lo acusaron de posesión de armas ilegal, lo que lo haría ir hasta 10 años preso de ser encontrado culpable.

Por ese motivo estuvo un tiempo en juicio, teniendo el último el pasado martes de 21 de diciembre y este miércoles 22 de diciembre el juez del caso le dará el veredicto final, revelando si estará tras las rejas o saldrá libre.

Ante esto el productor compartió un post en el que agregó varias fotos de una reunión familiar que tuvo con sus cuatro hijos, la intérprete de Ram Pam Pam y otros de sus familiares, junto a un mensaje en el que expresa que podría ser su último post.

Dios quiera y que esté no sea mi último post. No a sido fácil este proceso pero créanme que por lo que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la fe y se que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura. Siempre estaré agradecido por todos los que me han apoyado en este proceso aunque sea con un saludo o mejor aún, una oración", expresó.