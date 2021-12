¡Explotan las críticas! Tunden a Adamari López por promocionar su dieta para bajar de peso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Adamari López se había mantenido fuera de cualquier polémica en los últimos meses; su repentina pérdida de peso la colocó en la mira de los internautas y de alguno que otro famoso y ahora está dando de qué hablar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y es que a pesar de que la conductora ha manifestado en más de una ocasión que su nueva figura se la debe a un régimen de adelgazamiento, la cantante Olga Tañón manifestó que la puertorriqueña se habría sometido a la famosa operación del balón gástrico para tratar la obesidad que la aquejaba, declaración que hasta la fecha sigue persiguiendo.

Durante la promoción que Adamari realizó en sus redes sociales sobre su dieta, algunos de sus seguidores no perdieron la oportunidad de manifestarle su descontento por no decir "la verdad" sobre cómo logró su nueva imagen.

Junto al clip pueden leerse algunos mensajes como: "Cada quién con su cuento, pero no me parece (correcto) que engañe a la gente diciendo de un sistema de adelgazamiento que ella no hizo para disminuir de talla", comentó una fan.

Ella estuvo más de un año con ellos y no bajaba una onza y de repente… ¡zas! Bajó todo. No es lógico”, destacó otro de los comentarios.

“También recomienda el doctor que hizo la reducción de estómago, amiga", se lee otro mensaje en tono de broma con relación al cuerpo de la famosa.

Sin embargo, otro seguidor no dudó en salir en defensa de la presentadora y recalcó: "Puedes hacer cualquier cosa en la vida para bajar de peso, pero si cuidas lo que comes, las cantidades y no haces actividades físicas no te sirve de nada. Sea la manga o lo que sea que se haya hecho, es de aplaudir. Se ha mantenido en forma y se ve que se cuida, no sé por qué tienen que acentuar tanto lo de la manga gástrica, como si ustedes se lo pagaran. Hasta lo que no se comen les cae mal".

Fuente: Agencia México