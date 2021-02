Grave y sin apoyo: Actor de Televisa enfrenta mal panorama por el Covid-19

Ciudad de México.- Mike Biagio, reconocido y querido actor de Televisa, se encuentra viviendo un difícil panorama después de haberse contagiado de Covid-19, pues no tiene el apoyo de hospitales para conseguir un tanque de oxígeno; esto ha orillado a su esposa, la actriz Gloria Sierra, a pedir ayuda en Instagram ante el "grave" estado de su marido.

Sierra, que hace poco formó parte del elenco de Te Doy La Vida junto a Mike, usa sus redes sociales para comunicar que su esposo necesita de un tanque de oxígeno, ya que su saturación es muy baja y requiere de este para incrementarla, o de lo contrario, podría costarle la vida.

Golria relató en su cuenta personal que el pasado fin de semana Biagio comenzó a sentirse mal después de que salió a dar un paseo en motocicleta, lo que poco a poco fue a empeorando hasta que notaron que su saturación de oxígeno no subía de 90, lo cual ya se considera como un estado de hipoxia.

Miguel Ángel en la tarde estaba perfecto, se fue a andar en moto, llega como a las 5 de la tarde y me dice: 'ay como que me cansé mucho, me duele mucho el cuerpo, estoy cansado'. Se viene a acostar a la cama y de pronto ahorita en la noche como a las 8 o así: 'Oye traigo mucho escalofrío' y le toco y calentura, le checo la calentura [...] y lo que nos preocupa es la oxigenación que no sube de 90, hace ratito subió a 92, pero igual sigue siendo baja", relató la actriz.