Devastada, Galilea Montijo rompe en llanto en 'Hoy' por terrible motivo

Ciudad de México.- La famosa y querida conductora, Galilea Montijo, recientemente 'derritió' el corazón de los espectadores del programa Hoy, pues en pleno show en vivo no pudo contener sus lágrimas y terminó rompiendo en llanto ante un muy terrible motivo, al igual que sucedió con varios fans.

El pasado martes 9 de febrero una experta en animales, se "conectó" con 'Tomasito', el perro de Andrea Escalona, con quien habló respecto a sus sentimiento después de haber perdido a su "madre", Magda Rodríguez, antigua productora del matutino de Televisa.

Según lo dicho por la experta, el can está devastado y extraña mucho a Rodríguez, pero feliz porque él sabía que sufría mucho, momento en el que se pudo escuchar y ver como comenzaba a llorar lastimosamente en los brazos de Escalona, que le dijo que lo amaba mientras lo abrazaba.

Aunque la hija de la fallecida productora resistió bien y no soltó lágrimas, quien no pudo contenerse fue Montijo, quien lloró y se limpió el rostro señalando que 'Tomasito' estaba muy triste y estaba llorando, mientras ella luchaba, sin éxito, por resistir.

Ante este triste motivo, cientos de los espectadores del matutino de la televisora San Ángel, también se mostraron sensibles y expresaron sus condolencias a la conductora y a 'Tomasito', destacando que el amor de los canes es el más puro que alguien podría tener.

El amor más puro y desinteresado", "Yo soy la Gali en estos momentos", "¡Ay! que lindo 'Tomasito', no sé si soy llorona, pero me sacó las lágrimas, love you 'Tomasito'", fueron algunos comentarios.