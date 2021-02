Ricardo Crespo: Laura Bozzo pide muerte para el actor de Televisa que abusó de su hija

Ciudad de México.- Después de salir en defensa de Vicente Fernández, ante las acusaciones de Lupita Castro, la polémica conductora Laura Bozzo, se fue a la yugular de Ricardo Crespo, actor de Televisa señalado de abusar sexualmente de su hija, y pidió que se le diera pena de muerte.

Desde hace varias semanas 'El Charro de Huentitán' está en boca de todos, pues varias mujeres lo acusan de acoso y de agresión sexual, como la cantante Lupita que asegura que hasta cayó en el alcoholismo por su culpa.

Ante esto, Bozzo 'explotó' diciendo que ya era demasiado tarde y no tenía caso la denuncia, sin embargo, al enterarse de los señalamientos en contra de Crespo, no dudó en decir que apoya a madre e hija, incluso dijo que si se comprobaba el cruel acto, ella le daría pena de muerte.

A mí me gusta leer el expediente, ¿Qué pruebas hay? Me gustaría ver la prueba, me gustaría ver todo, realmente si esto ha sucedido. Yo te digo con toda sinceridad si ha sucedido le doy pena de muerte", dijo con firmeza Laura.

Pero la famosa abogada señaló que no descartaba el hecho de que todo sea una obra de la exesposa del actor, diciendo que le han tocado casos en el que la madre le ensañaba a la menor qué decir para hundir al padre por simple despecho, dejando en claro que no decía que fuera el caso, por lo que requiere ver el expediente y las pruebas.

He enfrentado casos cien por ciento reales donde han aleccionado a las niñas para que denuncien una violación por despecho. Ojo, no estoy diciendo que sea este el caso, porque no he leído el expediente… Pero si hay pruebas contundentes seré la primera en apoyar a la esposa de Crespo", expresó Bozzo.