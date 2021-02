Emilio Osorio revela que la exempleada doméstica de Niurka si le pidió dinero prestado

Ciudad de México.- Desde hace unas cuantas semanas, el la famosa vedette cubana, Niurka Marcos, saltó nuevamente a la polémica, luego de que María Inés, su exempleada doméstica la acusara de despido injustificado y de haberle quedado a deber seis meses de sueldo.

No obstante, la también actriz no se quiso quedar callada y le sacó varios trapitos al sol a esta mujer, pues aseguró que ella no hacía del todo bien su trabajo, además, que en cierta ocasión le llegó a pedir cerca de 200 mil pesos prestados a su hijo, Emilio Osorio.

En su reciente entrevista con el periodista, Edén Dorantes, el joven habló sobre lo sucedido y aunque prefiere mantenerse alejado de este tema, admitió que María Inés si le pidió dinero en cierta ocasión.

No te puedo decir nada con base a ella, malo o bueno, porque son situaciones en las que sabes, cualquiera necesita dinero y cualquiera lo puede llegar a pedir, también lo que tengo es no pensar mal de la gente y simplemente como fluir", dijo Emilio.

Por otra parte, habló también de Run run, el gato que Niurka aseguró les robaron, sin embargo, el joven artista confesó que realmente era de la exempleada, pues él nunca ha sabido cuidar de los animales.

Fuente: Edén Dorantes