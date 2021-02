Haters se disculpan con Fátima Molina tras criticarla por su aspecto en 'Te acuerdas de mí'

Ciudad de México.- La actriz, Fátima Molina, se expresó de una forma muy honesta por medio de sus redes sociales, dirigiéndose a quienes la han señalado de mala forma por su físico en la telenovela Te Acuerdas de Mí, en el canal Las Estrellas.

Dicho programa tuvo poco rating y se acusó a la protagonista, quien recibió varios mensajes donde fue criticada por su forma de ser, su cara, su cuerpo, a lo que ella finalmente contestó a todos los comentarios.

Lee también: "Yo la contrataría": Juan Osorio sale en defensa de Fátima Molina ante las malas críticas

Fátima Molina alzó la voz y habló sobre el apoyo que ha recibido en estos días a través de Internet, haciendo reflexionar al público de la novela producida por Carmen Armendáriz.

En una entrevista con Paola Rojas, la actriz y cantante de 34 años, habló de cómo fue lo que ocurrió, después de romper el silencio en sus cuentas, se dio el tiempo de dejar una sincera publicación a su nombre.

Podría interesarte: Televisa: Fátima Molina denuncia discriminación por su físico y redes culpan a Gabriel Soto

Comentó que esos mensajes de odio, discriminación y culpa sobre cómo es ella, ha provocado que el porcentaje de audiencia disminuyera de una forma inmediata, sin embargo, a quienes la apoyaron por su trabajo, generó que volviese a crecer y tener más público en la telenovela de Televisa.

Orgullosa por ser quien es, ahora se encuentra feliz pues logró conseguir un gran impacto a los usuarios de las redes sociales. Agradece que nunca estuvo sola en este caso pues recibió mensajes de apoyo, algunos seguidores se dieron cuenta del error que cometieron al hablar así de la actriz por lo que se disculparon.

Hay mensajes que valoro muchísimo ahora, que son de gente que me escribe y me dice: 'Fátima, yo sí te critiqué, yo sí te escribí una serie de barbaridades, y con todo eso que pasó, y viendo los comentarios e informándome, me arrepiento, creo que lo hice muy mal'. Para mí ahí está el valor también ante esta situación…", aclaró Fátima.