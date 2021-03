VIDEO: Paul Stanley confiesa que llegó a sufrir violencia por una de sus exnovias

Ciudad de México.- El famoso conductor de televisión, Paul Stanley, contó ante las cámaras de Miembros al Aire, que en cierta ocasión, una de sus exnovias lo llegó a golpear.

Según contó el también conductor del programa Hoy, en su antigua relación pasó por momentos de violencia, pues él aceptó que se dejó maltratar al creer que estaba perdidamente enamorado de ella.

Rocío Sánchez Azuara, quien asistió al show como invitada, prestó atención a la historia y pidió que diera más detalles, pues quería saber que clase de abuso experimentó Stanley.

No puedo contar mucho… no me patearon precisamente, pero sí hubo agresión, porque también a los hombres nos agreden, también a los hombres nos pegan", contó.