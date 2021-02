Príncipe Harry obtiene justicia; recibe indemnización por daños y prejuicios

Reino Unido.- El Príncipe Harry finalmente obtiene justicia en una de las demandas que tiene con medios británicos junto a su esposa, Meghan Markle, ya que al parecer el pasado lunes 1 de febrero, La Alta Corte de Londres falló a favor del hermano del Príncipe William y declaró que debería recibir una indemnización económica por daños y prejuicios hacia su persona.

Harry antes de que terminará el 2020 puso una demanda en contra del diario británico, Mail on Sunday, por difamación, ya que este publicó un artículo en el que asegura que el nieto de la Reina Isabel II abandonó sus deberes militares y cortó todo contacto con los Royal Marines desde marzo, cuando oficialmente dejo de ser miembro senior de la Corona.

Cabe mencionar que el pasado 2020, los duques de Sussex acumularon cuatro demandas, dos contra Associated Newspapers, una por las dos notas en las que revelan fragmentos de la carta que Meghan escribió para su padre, Thomas Markle, la otra por la nota de Harry y su distanciamiento con los Royal Marines, la tercera fue dirigida en conjunto en contra de The Sun y el Daily Mirror por supuestamente haber intervenido sus mensajes de voz de sus teléfonos celulares y otra contra un paparazzi, del que no se sabe su nombre aún, por haber tomado una foto de Archie en su casa de Los Ángeles, a la cuál llegó al acuerdo, antes de cambiarse a Montecitos, interpuesta en California.

En diciembre Markle llegó a un acuerdo en el proceso contra el fotógrafo que capturó a su primogénito en su hogar, en la cual ambas partes salieron ganando, ya que a la duquesa de Sussex no se le daría compensación económica, favoreciendo al camarógrafo, y este junto a su medio no podrían tomar más fotos de ella ni publicarlas.

Ahora ha sido el turno del duque de Sussex de recibir noticias, pues según Quien, el pasado lunes 1 de febrero su juicio contra Mail on Sunday ya tuvo una resolución y fue completamente favorable para el hijo de Lady Di, ya que le dieron una indemnización económica por los daños y prejuicios a su persona.

Aunque no se sabe cuanto le dieron de indemnización después de que La Alta Corte de Londres falló a favor de Harry, se sabe que la asociación se disculpó públicamente asegurando que lo revelado en sus artículos era falso y que las ganancias de esto sería destinado a los Juegos Invictus.

Fuente: Quien