José José lamenta que Sara Sosa quiera ser cantante a pesar de ser odiada por todo el mundo

Ciudad de México.- El hijo del fallecido 'Príncipe de la Canción', José Joel, contó al programa Sale el Sol, que se encuentra más que entusiasmado por poder trabajar junto a Edwin Luna y Pancho Barraza en su homenaje a José José.

Además, adelantó que estaría en conversaciones con Julión Álvarez para que también forme parte de esto, no obstante, declaró que nada está escrito todavía.

Lee también: "Lo que diga el testamento": José Joel no teme que 'Las Saras' se queden la herencia de José José

Entre otras cosas, destacó, que lamenta que su media hermana, Sara Sosa siga buscando hacerse una carrera en el medio artístico como una cantante, pues señaló que tiene el odio del público más que asegurado por la muerte de su padre.

Yo me quedó con esto, esta parte tan bonita de poder dormir a gusto, de poder salir a la calle, que la gente me saluda y me pida la foto, pedía la selfie ¿me entiendes? Es algo que date cuenta, ahorita, esta niña Sarita no lo puede hacer, porque nomás la están esperando para que asome la cara y le den un pastelazo", dijo José Joel.