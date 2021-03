Toñita de 'La Academia' estalla y afirma que ella sí sufrió humillaciones de Miryam Montemayor

Ciudad de México.- Antonia Salazar, quien es mejor conocida como Toñita, decidió romper el silencio y responder a las recientes declaraciones de su excompañera Miryam Montemayor en las que afirma que los exacadémicos Raúl Sandoval y Víctor García sin machistas.

A través de una entrevista con el polémico programa Chisme No Like, la cantante conocida como 'La Negra de Oro' asegura que sus excompañeros de La Academia son unos verdaderos caballeros, pues de lo contrario no habría elegido a Raúl como padrino de su hija.

Toñita asegura que la ganadora de la primera generación de La Academia mandó a sus seguidores para que la atacaran y que incluso, ha recibido amenazas de parte de los internautas.

Asimismo, la cantante señala que mientras compartió tiempo junto a Miryam en el reality más famoso de TV Azteca tuvo que aguantar sus malos tratos y humillaciones.

Fui compinche de ella en muchas cosas por aguantarles humillaciones, por aguantar burlas y un montón de cosas. Sí fue compinche, pero de ella porque tuve que callar y guardar silencio de tantas groserías", explicó.

Posteriormente, Toñita Salazar reveló los verdaderos motivos por los que Montemayor les guarda rencor a los exacadémicos y trata de difamarlos.

El problema con ella es el siguiente: Raúl me defendió diciendo que yo decía la verdad contra todas las mentiras que ella dijo, ese el único coraje y con Víctor pues porque cerró hace 3-4 años, el show del Auditorio Nacional y eso no lo supera", contó.

Fuente: TVNotas