Tras perder una hija y dejar Televisa, Lidia Ávila llega a 'Sale el Sol' con fuerte revelación

Ciudad de México.- Lidia Ávila, famosa integrante de OV7, este martes llegó a los foros de Imagen TV, y tras 11 años de dejar Televisa y perder a su primer hija a los seis meses de nacida, hizo fuertes revelaciones en vivo de Sale el Sol, dejando impactados a los espectadores del programa.

Tras una gran fama en los 90 con OV7, la cantante debutó como actriz en el año 2000 en la telenovela Locura de Amor, tras lo que continúo hasta el 2010, siendo Cuando Me Enamoro su último melodrama en la empresa San Ángel, justo un año después de que se convirtiera en madre de Sophia, quien tras meses de problemas de salud falleció.

Ahora, siendo una madre de dos y continuando con su fama, Lidia respondió a Ana María Alvarado muchas intimidades, como el hecho de que "echa pasión" con su esposo en diferentes lugares de la casa en que sus hijos no puedan verlos.

Con niños chiquitos, pues en el vestidor, en el baño, donde sea, donde no te vean... Sí, sí, tiene más emoción, pero así que tu digas que emocionante esta que el niño este de 'mami', pues no. Gracias a Dios nunca me han cachado, no, no, somos muy cuidadosos, pobrecitos están chiquitos, para que traumarlos", confesó entre risas.