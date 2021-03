Tras veto de Televisa y 'romance' con escort, actor da fuerte noticia en 'Hoy': "No me da pena"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 18 de marzo el actor y comediante Carlos Espejel por fin rompió el silencio y se pronunció respecto a su más reciente escándalo, en el que se afirma que tiene un romance con una escort.

A través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, el también maestro de actuación explicó que actualmente se encuentra en una batalla legal con su exesposa Paty Azuara por temas de manutención y asegura que hace todo lo posible para que se resuelva rápido por el bienestar de su hijo.

Asimismo, Espejel no dudó ni un segundo en volver a confesar que este año de pandemia se las ha visto negras ante la falta de trabajo y el cierre de su teatro, lo que le ha ocasionado severos problemas financieros.

Si he tenido problemas económicos, no me da pena decirlo, claro que he tenido problemas económicos, la pandemia nos puso a todos en situaciones muy extremas que me hicieron tener problemas de pago, de liquidez", contó.