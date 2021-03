Por negarse a hacer "ridiculez", esta famosa actriz lleva 22 años vetada de Televisa

Ciudad de México.- Litzy está cumpliendo 22 años de veto en la empresa Televisa y todo por tener diferencias con el poderoso y famoso productor Luis de Llano, con quien trabajó hace dos décadas en un importante proyecto.

La cantante y actriz fue llamada por la televisora de San Ángel para protagonizar el melodrama DKDA, sin embargo, no pudo concluir las grabaciones debido a que se contagió de influenza y esto la obligó a alejarse un tiempo del medio.

Ante el diagnóstico médico, el productor de la telenovela no tuvo más remedio que llamar a Andrea Torre para ocupar el lugar de Litzy, sin embargo, ella no era tan popular como la cantante y el rating se desplomó hasta los suelos.

Luego de ello, Luis llamó a la intérprete para pedirle que regresara a 'Década' con el personaje de un ángel, pero ella se negó.

Le dice que quiere que vuelva 'Andrea seguirá pero quiero que regreses como un ángel', pero el personaje no estaba muerta. No importa, serás un ángel, ella dijo que no, que era una ridiculez. Esa llamada de Litzy con Luis de Llano provocó que hasta el día de hoy, siga vetada de Televisa", explicó el periodista Alejandro Zuñiga hace algunos años.