¡Devastador! Hija de actor de Televisa da doloroso mensaje; lo acusa de violarla desde los 5 años

Ciudad de México.- Valentina Crespo, hija del actor de Televisa y cantante mexicano Ricardo 'N', se manifestó en contra de las mujeres que salen en defensa de los violadores.

Luego de haber denunciado públicamente a su padre por el abuso sexual al que presuntamente la sometía desde niña, la ahora joven de 15 años externó su descontento por la forma en que otras mujeres señalan a una persona que fue agredida sexualmente.

A través de su cuenta de Twitter, la hija de Ricardo expresó: "Me impresiona cómo mismas mujeres, mujeres con hijas etc., defienden a violadores porque si esto le pasara a tu hija que no se lo deseo a nadie, si esto le pasara entenderías el dolor, el miedo, la frustración de que no te crean todo ojalá nunca te tenga que pasar".

Sin referirse a su caso, Valentina puntualizó que algunas damas defienden a los hombres por sus atributos físicos a pesar de sus actos.

Me da mucha rabia y coraje ver cómo la mayoría de comentarios atacando a la víctima de una violación son las mujeres, diciendo que pobre de él violador que seguro no es mentira, que porque está guapo lo apoyan, enserio me impresiona la poca ética qué hay", remató.

Como se recordará, el exintegrante de Garibaldi fue detenido por las autoridades el pasado mes de febrero tras ser acusado por su exesposa de abusar sexualmente de la hija de ambos desde que la niña tenía 5 años de edad, y ahora permanece en prisión preventiva en la Ciudad de México.

Fuente: Agencia México