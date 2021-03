Bárbara de Regil estalla al saber que actor de Televisa quedó libre tras casi estrangular a su novia

Ciudad de México.- Bárbara de Regil mostró su reacción a la liberación de Eleazar Gómez, quien fue denunciado por violencia familiar equiparada luego de golpear y casi estrangular a su entonces novia Tefi Valenzuela.



Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, la guapísima chica fitness fue cuestionada por los reporteros sobre su postura ante el caso del actor de Televisa y mostró que no está contenta con la resolución de las autoridades mexicanas.

No, pues tampoco estoy de acuerdo, ¿qué te puedo decir?, la violencia a la mujer es asquerosa y a mí me daría miedo ser él y que me den libertad, o sea, porque pues está cañón".