Tefi Valenzuela revela si recibió dinero tras la salida de Eleazar Gómez de prisión

Ciudad de México.- El pasado 25 de marzo, el actor de Televisa, Eleazar Gómez, fue puesto en libertad luego de permanecer tras las rejas por casi 5 meses, acusado de agredir físicamente a su ahora expareja, Stephanie Valenzuela.

Es así como la cantante peruana compartió un video en su canal de YouTube, donde explica cuál es el panorama de su denuncia contra el actor mexicano y a la vez, enfatizó que la reparación del daño es un derecho que le otorgó el juez, más no una condición para que el intérprete saliera libre.

Hola, soy Stephanie Valenzuela y no he recibido ni un peso hasta hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez ni tampoco le he otorgado el perdón. No sé en qué momento pasé a ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad, pero las cosas son así", contó.