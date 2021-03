El luto invade Televisa, Andrea Legarreta y Escalona rompen en llanto en 'Hoy': "Es difícil"

Ciudad de México.- En el programa Hoy nuevamente el sentimiento de luto y una profunda tristeza se hicieron presente en sus conductores, pues en uno de los anuncias del programa de Televisa, Andrea Legarreta y Andrea Escalona, no pudieron contenerse y rompieron en llanto.

El pasado jueves 4 de marzo, Andrea Rodríguez confesó ante los medios de comunicación que su sobrina y la esposa de Erik Rubín terminaron llorando al recordar a Magda Rodríguez, la fallecida exproductora del matutino de Las Estrellas.

Rodríguez en una entrevista a las afueras de las instalaciones de San Ángel, reveló que Escalona recordó a su madre a cuatro meses de su fallecimiento, por lo que el sentimiento de tristeza la sobrepasó y en un comercial comenzó a llorar, por lo que Legarreta la consoló en un abrazo en el que también terminó bañada en lágrimas.

Tras esto señaló que ella, al igual que el resto del elenco, comprendían que ella seguía asimilando la pérdida de la persona más cercana y a la que más quería en el mundo, asegurando que pase lo pase ella siempre estará con su sobrina y la apoyará en todo.

De repente es entender que ella esta entendiendo que mamá ya no le va a llamar por teléfono, que mamá no va a estar con ella y yo le digo que mamá siempre va a estar con ella en sentimiento, en espíritu... Bueno aquí estamos nosotros, yo estoy para ella siempre y ella sabe que cuenta conmigo y con mis hijas siempre y no está sola", finalizó.