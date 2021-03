¿Pleito en Imagen TV? Gustavo Adolfo se pelearía con productor de 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Presuntamente el polpemico conductor Gustavo Adolfo Infante, se encuentra en medio de un fuerte pleito con Andrés Tovar, productor de Sale el Sol, con quien habría tenido una fuerte pelea tras finalizar con el famoso matutino de Imagen TV, por unos comentarios al aire que hizo el reportero ¿será el adiós al programa?

Según informes del canal de YouTube Arguende TV, Tovar se puso furioso cuando Gustavo Adolfo arremetió en contra de los yputuber, como YosStop, por sus escándalos sexuales, además de referirse que programas como Chisme No Like como unos "ladrones" de sus notas.

Según el canal de YouTube, el productor se molestó pues tras decir junto a Álex Kaffie que se quedaban con sus notas y que debían de "lavarse el hocico", en el programa pasaron una entrevista de Chisme No Like, por lo que consideró que eso los dejó muy mal parados con la audiencia.

Gustavo tuvo un altercado con Andrés Tovar, él no vio en vivo las estu... que decía Gustavo, a Andrés lo cuestionan y atacan por la actitud de su conductor. Tovar se puso furioso, porque parecía chiste que Infante tunda a todos y minutos transmitan una entrevista de Chisme No Like", afirmó Arguende TV.