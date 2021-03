¿Se va de Televisa? Andrea Legarreta revela el futuro de Galilea Montijo en 'Hoy'

Ciudad de México.- Durante el programa en vivo de Hoy la famosa conductora Andrea Legarreta puso fin a los rumores, respecto al futuro de Galilea Montijo en el matutino de Televisa, revelando si era verdad que la también actriz ya no regresaría a los foros tras 12 años trabajando.

Después de que Montijo hablara sobre su estado de salud tras haber dado positivo por segunda ocasión al Covid-19, se comenzó a especular que ya no regresaría por lo menos en un par de semanas más, lo que desmintió Legarreta.

Podría interesarte: Tras 'suspensión' de 'Hoy', Galilea Montijo podría ir a la cárcel por fuertes problemas con Hacienda

Sí me pegó mucho más fuerte que la vez pasada, una tos espantosa, de esas que te da dolor de cabeza, los oídos los traes tapados todo el día... me ha pegado en cuanto a tos, garganta, estuve varios días tirada en la cama, Mateo en los primeros días, Fer ayer y antier también se sintió mal, ahora no sabemos si cada vez que te da, te da más fuerte", dijo Montijo.