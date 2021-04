¡Adiós 'Survivor'! A horas de la eliminación, se filtra el primer expulsado de TV Azteca

Ciudad de México.- Después de una semana llena de polémicas y de pleitos entre 'Jaguares' y 'Halcones', llegó el día en que Survivor México viva su primera eliminación, por lo que a pocas horas de que ocurra el cardíaco evento, varias páginas de spoilers ya filtraron el nombre del expulsado del reality de TV Azteca.

Como sucederá cada domingo, el programa de supervivencia, sumamente famoso del Ajusco, tendrá su duelo para descubrir que tribu perderá, y quién será el integrante de esta, en decirle adiós a sus compañeros en la primera semana de la competencia.

Según diversas páginas de spoilers, serán dos amarillos los que se enfrenten cara a cara, siendo Gabo Cuevas, el polémico y "más odiado" integrante de Venga la Alegría, quien perderá dicho enfrentamiento y tendrá que regresar a México.

Cabe mencionar que dicha información aún permanece en calidad de especulación, ya que no proviene de una fuente fiable al no ser del Ajusco, y no será hasta dentro de un par de horas, cuando se transmita en la televisión, que se confirme si es verdad que Cuevas sale de la emisión.

Fuente: Heraldo de México