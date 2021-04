Gonzalo Peña: Danny Berriel confirma en TV Azteca que el actor de Televisa sigue prófugo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 12 de abril la actriz Daniela Berriel acudió a las instalaciones de su casa TV Azteca para hablar de la liberación de Eduardo Ojeda, a quien culpó de abuso sexual.

La egresada del Cefat apareció en el programa Venga la Alegría acompañada de su padre y madre, así como de su abogado y aquí explicó su sentir sobre que su agresor goce de libertad pese a que ella puso la denuncia en tiempo y forma en el 2020.

Danny Berriel lamenta la liberación de su agresor sexual Eduardo 'N': "Esta lucha no termina"

No me arrepiento de haber denunciado, la lucha sigue, el dinero no va comprar una conciencia limpia", comentó la joven.