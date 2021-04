"Te voy a romper la mad...": Actriz de Televisa asegura que Enrique Guzmán la amenazó y golpeó

Ciudad de México.- La famosa actriz Lorena Velázquez salió a realizar una fuerte declaración en contra de Enrique Guzmán, quien está en medio de la polémica pues enfrenta una acusación por abuso sexual de su nieta Frida Sofía.

La querida intérprete de Televisa brindó una entrevista exclusiva al programa De primera mano y aquí contó el terrible episodio de violencia que vivió al lado del cantante venezolano, cuando compartían créditos en una obra de teatro.

Una vez yo estaba agarrada de la mano de Enrique Guzmán y casi me la rompe del manotazo que me dio enfrente del público", contó.

Yo ya soy viejita, ya no me pueden andar pegando así un manotazo, me puede botar al suelo, y ¿sabes qué?, que me quedé de que '¿qué es esto? ¿Por qué?’ Y cuando le dije ‘¿por qué?' Él me dijo: 'porque aquí la estrella soy yo y el único que habla soy yo'", añadió.