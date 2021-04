Exparticipante de '¿Quién es la máscara?' traiciona a Carlos Rivera y destapa amorío con Cynthia

Ciudad de México.- Esta mañana de viernes un exparticipante de ¿Quién es la máscara? apareció sorpresivamente en la pantalla de TV Azteca e hizo fuertes revelaciones que pusieron incómoda a la conductora Cynthia Rodríguez.

El famoso youtuber 'Escorpión Dorado' llegó de visita al foro del programa Venga la Alegría y estuvo algunos minutos conviviendo con los conductores y les hizo algunas bromas que los hicieron sudar.

No se fue a Televisa: Cynthia Rodriguez regresa a 'Venga la Alegría' y todo TV Azteca estalla

Resulta que el conocido influencer llegó mencionando que tenía a varios examores en esta televisora, entre ellas a la guapa novia de Carlos Rivera.

No quería hacer esto en televisión", contestó 'El Escorpión' mientras tomaba de la mano a Rodríguez y ella se resistía.

Posteriormente, el resto de los conductores del programa comenzaron a cantar canciones de El Rey León para recordar que Cynthia tiene novio y así estalló el youtuber.

No me cantes esa pin... canción que me", gritó el hermano de 'Werever'.