Danilo Carrera desmiente a conductora de 'Hoy' y asegura aún amar a Michelle Renaud

Ciudad de México.- Danilo Carrera durante una reciente entrevista para Suelta la Sopa se mostró un poco molesto ante los rumores de un nuevo romance, por lo que decidió desmentir a la conductora de Hoy que reveló que estaba en Miami con una guapa exreina de belleza, asegurando que aún ama a Michelle Renaud y está soltero.

Hace casi una semana, Martha Figueroa en su programa Con Permiso dijo que el actor de Televisa estaba de vacaciones con Valeria Gutiérrez, señalando que entre ambos jóvenes podría haber mucho más que una amistad y que ya superaría a quien fue su pareja dos años.

Ante esto, Carrera rompió el silencio en Telemundo y en la entrevista dijo que quería aclarar que aunque él nunca había "desmentido" antes a un periodista, ahora lo iba a hacer porque no se valía que dijeran algo de tal magnitud.

Yo nunca he desmentido nada de lo que han dicho en mi carrera entera, ni he confirmado nada de lo que han dicho, pero no se vale. Hoy sí te voy a decir que no se vale porque dicen que me olvidé de Michelle, dicen que ya la superé, que tengo una relación, es mentira", dijo Danilo.