Actriz de 'La Familia Peluche' viaja a Guatemala para cumplir el sueño de una fan muy especial

Guatemala.- Por medio de sus redes sociales, Consuelo Duval, quien le da vida a 'Federica Peluche' en la serie mexicana La Familia Peluche, anunció que estaba a punto de partir a Guatemala.

El motivo que la trae al país es uno muy especial, ya que busca cumplir el sueño de una de sus fans. Pero no se trata de cualquier admiradora, se trata de Carolina Brito, una pequeña que afronta graves problemas de salud.

Fue la Dirección General de Aeronáutica civil quien compartió una serie de imágenes del arribo de Duval al país. En el texto que acompaña las imágenes, se enfatiza que la actriz fue recibida con "los brazos abiertos, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad".

Por su parte, la actriz mexicana compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, revelando más detalles de su viaje.

Posteriormente, la actriz que interprete a Federica Peluche cuestiona a sus fans:

No me gusta documentar. Mi papá decía que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. ¿Quieren que les muestre?".