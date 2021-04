VIDEO: Conductor de 'VLA' llama "enano" a Tábata Jalil en vivo y todo TV Azteca estalla

Ciudad de México.- El famoso presentador Roger González se llevó toda la atención de los bloopers de Venga la Alegría y es que aquí quedó evidenciado el polémico comentario que hizo contra su compañera Tábata Jalil por su altura.

A través de esta sección, el famoso 'Capi' Pérez criticó al conocido exestrella Disney por pasarse de gracioso y llamar "enano" a la reportera del programa mientras jugaban al Sin Palabras en días anteriores.

Yo sé que somos bien llevados, pero me sorprendí pues no conocía esta faceta de Roger González", dijo 'El Capi'.

Enseguida mostró el momento en el que Roger toma el dado y comienza a especular sobre la razón por la que están cayendo tantos -1: "Hay un enano adentro ¿Tabatita? ah no no no".

Acá estoy", respondió la conductora y fue defendida por sus compañeros Pato Borghetti, Ricardo Casares y Horacio Villalobos.

Sin embargo, el resto del elenco se hecho a reír al escuchar el comentario de González. Las opiniones en las redes sociales también quedaron divididas y muchos de los internautas no apoyan que Roger haya hecho tan cruel broma a Jalil.

No supero lo de Tábata".

El comentario de Roger fue de mal gusto".

Él tampoco es muy alto, qué grosero".

Mira a partir del minuto 5:15

Fuente: Venga la Alegría